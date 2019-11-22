افاد مراسل "النشرة" في صيدا بانه جرى اطلاق سراح الشاب محمد بسيوني، بعد ساعات على توقيفه من قبل الجيش اللبناني في ساحة "إيليا" في ​مدينة صيدا​، بسبب لافتة كان يرفعها عليها صور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وكتب تحتها عبارات مسيئة لهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح محمد بسيوني بعد توقيفه في ساحة ايليا بسبب لافتة كان يحملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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