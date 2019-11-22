ديب: الرئيس عون يتأنّى في الموضوع الحكومي تلافيا للاخطر

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ أن "التسويات تحكم البلد وعند كل مشكل نكون أمام تسوية جديدة وهذا ليس بأمر سلبي لأننا نصل في النهاية إلى حل مشترك"، مؤكدا "اننا كفريق سياسي لا نرد على أي عامل خارجي ولا نتفاعل مع أي مطلب خارجي وننفذه في الداخل اللبناني".

وفي حديث تلفزيوني لفت ديب الى "اننا عولنا على رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وللاسف بعض التطلعات في موضوع ​مكافحة الفساد​ وسيرورة ​الدولة​ لم تنجز"، مؤكدا ان "هناك عدة مواقع تبين ان فيها فساد وهدر للمال العام ولم يحصل اي اجراء".

وشدد على ان "الرئيس ميشال عون يتأنّى في الموضوع الحكومي تلافيا للاخطر لانه لا يوجد تفاهم بعد على اسم رئيس الحكومة او على الحكومة".