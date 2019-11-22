غدًا.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف الشباب في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط محمود عجمي:

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني للشباب، غدًا السبت، وذلك لتوفير 5 آلاف فرصة عمل خارج المحافظة في القطاع الخاص.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن الملتقى التوظيفي، يقام في حديقة الفردوس ويشهد إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" وتسليم عقود العمل للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وشهادات تدريب مهني لبعض الحرفيين، وتسليم شهادات أمان للعمالة الغير منتظمة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الملتقى التوظيفي الثاني يساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالشركات والمصانع "خارج المحافظة"، في مدن القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب، على أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 55 سنة، وبرواتب شهرية تبدأ من 2500 جنيه وحتى 4000 جنيه.