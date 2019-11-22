بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصين آخرين، اليوم الجمعة في حادث تصادم دراجة آلية "توك توك" مع عربة نقل بطيء "كارو".

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين في تصادم "توك توك" مع عربة "كارو" على طريق "القاهرة – أسيوط" الزراعي أمام قرية الشيخ على بهلول.

وأسفر الحادث عن مصرع "سلامة جابر حيدر" 38 سنة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وإصابة "مرزوق سعيد عبد الحميد" 26 سنة، عامل، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"محمد أحمد معوض" 43 سنة، عامل، باشتباه كسر بالساق والقدم اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.