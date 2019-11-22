العراق.. مقتل وإصابة 3 من الشرطة بانفجار عبوة جنوب الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل(العراق) - (د ب ا):

أفاد مصدر امني بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم الجمعة بمقتل واصابة ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل 400 كيلومترا شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام العليل 20 كيلومتر جنوب الموصل مساء اليوم، أسفر عن مقتل شرطيين واصابة ضابط برتبة نقيب بالشرطة بجروح خطيرة".

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وعلى صعيد آخر نفذت خلية الصقور الاستخبارية اليوم عملية استباقية استهدفت عناصر داعش بسلسلة جبال بادوش بادوش25كيلومتر شمال غرب الموصل.

وذكر بيان للخلية أن "قوات في خلية الصقور وفريقها التكتيكي وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت وبعملية استباقية، من قتل ستة من عناصر داعش كانوا ينوون شن عمليات ارهابية داخل مدينة الموصل".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الامنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.