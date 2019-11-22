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محمد بن سلمان في مدينة الدرعية لرعاية الفورمولا إي

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حضر الأمير ، ولي العهد السعودى، اليوم الجمعة، منافسات سباق "فورمولا إي" التي استضافتها مدينة الدرعية، وهو السباق الذي يمثل الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يبدأ

بهذا السباق.


كما حضر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، سباق "فورمولا إي"، والفعاليات المصاحبة له.


ويندرج سباق "فورمولا إي" ضمن إطار موسم الدرعية الذي يستمر شهراً كاملاً وتتخلله باقة متنوعة من

الفعاليات الكبرى، بما في ذلك "نزال الدرعية التاريخي"، بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، و"كأس الدرعية للتنس" لفئة الرجال، ومهرجان الدرعية للفروسية.


ويقام سباقا "فورمولا إي" في يومي 22 و23 نوفمبر، واللذان سيشهدان تطبيق وضع الهجوم، الذي يطلق عليه البعض اسم نظام "ماريو للكارتينغ" لتوفير قدرة دفع أكبر للسيارات من 225 كيلوواط إلى 235 كيلوواط.

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