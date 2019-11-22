العثور على سفينة «فايكنج» عمرها 1000 عام

عثر مسئولون نرويجيون، للمرة الثانية، على بقايا يعتقد أنها سفينة فايكنج، باستخدام تقنيات الرادار الجغرافى، وأضاف أنه من المحتمل أن يزيد عمرها عن 1000 عام.

أعلن نوت باسشى، عالم الآثار بمعهد النرويج لأبحاث

التراث الثقافى، أنه تم رصد عارضة طويلة بطول 13 متراً فى شهر سبتمبر، فى حقل للدفن فى جزيرة إدويا على بعد 110 كيلومترات غرب تروندهايم.

أكد «باسشى» أن السفينة قد يصل طولها إلى 17 متراً، ولا توجد خطط فورية للكشف عنها.

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كان باحثون من العثور على سفينة مدفونة غرب أوسلو، فى مارس الماضى، باستخدام رادار جغرافى يستخدم نبضات الرادار لتصوير السطح السفلى.

ويذكر أن الفايكنج عاش فى الفترة بين 793-1066.