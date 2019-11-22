جائزة اليونسكو «السلطان قابوس لصون البيئة» تعكس الدور الريادي لسلطنة عُمان في حماية البيئة ونماء الإنسان

يعكس إعلان المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» منح جائزة اليونسكو السلطان قابوس لصون البيئة لعام 2019 إلى صندوق أشوكا للأبحاث فى مجال الإيكولوجيا والبيئة (ATREE) بجمهورية الهند، الدور الريادى لسلطنة عُمان فى حماية البيئة.

ولاشك أن جائزة اليونسكو السلطان قابوس لصون البيئة تمثل الجانب المشرق والحضارى للسلطنة، وتعكس حرصها على السلام الشامل ليس بين بنى البشر فقط، وإنما بينهم وبين بيئتهم التى يعيشون عليها وأهمية التسامح معها وحفظ حقوقها بعدم الاعتداء عليها، والحفاظ على صحتها وسلامتها وديمومتها.

توضح الجائزة التكامل بين الدور العمانى ودور المؤسسات العالمية كاليونسكو فى خدمة المشروعات الإنسانية، سواء فى مجال البيئة أو بشكل عام من خلال كل ما يخدم الحضارة الإنسانية ونماء الإنسان وسعادته فى الأرض.

Advertisements

تواصل هذه الجائزة نشر رسالتها السامية فى هذا العالم، واضعة الجميع «حكومات وشعوبًا وقطاعات العمل والإنتاج» أمام مسئولياتهم الأخلاقية تجاه ركن مهم وأساس من أركان الحياة والصحة فى جميع جوانبها، ومبينة قيمة البيئة فى حياة الإنسان والحيوان والنبات.

جاء منح الجائزة لهذه المؤسسة

نظير جهودها الكبيرة فى صون البيئة على المستوى الاجتماعى، وتنوع أنشطتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتعزيز سبل العيش المستدامة عبر إنجاز مجموعة واسعة من الأعمال البيئية تشمل النظم الإيكولوجية فى جبال الهيمالايا، وغابات جاتس الغربية المسجلة ضمن محميات المحيط الحيوى ومواقع التراث العالمى لليونسكو، والأراضى العشبية فى كوتش والأراضى الرطبة فى تاميل نادو وكيرالا، والمناظر الطبيعية الحضرية فى ولاية كارناتاكا وتاميل نادو، بالإضافة إلى العديد من أنشطة صندوق أشوكا للأبحاث فى مجال الإيكولوجيا والبيئة للتوعية والتدريب فى مجال صون البيئة.

يأتى فوز المؤسسة الهندية بهذه الجائزة، شاهدًا على القيم والمبادئ والأخلاق والجوانب الإنسانية والتنموية والحضارية والتاريخية والتراثية التى تحملها جائزة «السلطان قابوس لصون البيئة».