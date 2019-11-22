مقتل 3 أشخاص جراء اشتباكات في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية مقتل ثلاثة أشخاص إثر اشتباكات مع قوات الشرطة خلال عمليات نهب جرت أثناء احتجاجات اليوم الجمعة. وقال وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو - وفقا لما ذكرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن حالات الوفاة وقعت في مكانين مختلفين بالقرب من مدينة كالي جنوب غرب البلاد. بي سي نيوز" الأمريكية - إن حالات الوفاة وقعت في مكانين مختلفين بالقرب من مدينة كالي جنوب غرب البلاد.

وأضاف الوزير الكولومبي، أن اثنين قتلا في مدينة بوينافينتورا غربي كولومبيا، إثر تعامل قوات الشرطة مع هجمات وقعت ضدها خلال عمليات نهب لإحدى المجمعات التجارية الكبرى. في مدينة بوينافينتورا غربي كولومبيا، إثر تعامل قوات الشرطة مع هجمات وقعت ضدها خلال عمليات نهب لإحدى المجمعات التجارية الكبرى.

وأوضحت الشرطة أن شخصاً ثالثاً قتل في حادثة مشابهة في مدينة كانديلاريا.

ويُشار إلى أن مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيا تنديداً بسياسات الحكومة.

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