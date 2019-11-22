أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أمس، توقيف تسعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمة حزب التحرير الإسلامية المحظورة في روسيا، متهماً إياهم بالعمل على إسقاط الحكم في البلاد. وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان إن «قياديَين وسبعة أعضاء من المنظمة الإرهابية الدولية حزب التحرير» أوقفوا في موسكو وفي تتارستان وفي منطقة تيومين في سيبيريا الغربية، في إطار عملية «خاصة» لجهاز الأمن الفدرالي والشرطة والحرس الوطني. وبحسب البيان، فإن الموقوفين «قاموا بأنشطة مخالفة للدستور وقائمة على عقيدة هادفة إلى إسقاط الحكم الحالي بالعنف»، والعمل على «الترويج لإيديولوجيا إرهابية» في المناطق التي يتحدرون منها، و»على تجنيد مسلمين محليين» من تلك المناطق، فيما أكد البيان ضبط العديد «من المواد الدعائية الخاصة بحزب التحرير» خلال العملية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا توقف 9 أعضاء في منظمة محظورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.