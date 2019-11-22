الإرهاب الحوثي يشرد 20 ألف شخص في حجة خلال 6 أشهر

عدن (الاتحاد)

أجبرت الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 20 ألف شخص على النزوح قسراً من مناطقهم القريبة من خطوط المواجهات إلى مناطق أمنة.

وقالت مصادر حقوقية إن الميليشيات الحوثية تشن هجمات إرهابية على المناطق السكنية في مديريات مستبأ وحيران وحرض، موضحةً أن الأشهر الستة الماضية أجبرت مئات الأسر على النزوح قسراً وهرباً من الاستهدافات المباشرة وأعمال التجنيد الإجباري التي تمارسها الميليشيات وهرباً من الوضع المعيشي والصحي المتدهور في تلك المناطق القريبة من خطوط المواجهات.

وأشار المصدر إلى أن معظم الأسر وصلت إلى مديرية «عبس» التي استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 150 ألف نسمة من النازحين الفارين من الإجرام الحوثي، موضحاً أن تزايد أعداد النازحين في «عبس» ترافق مع ضعف الخدمات الأساسية خصوصاً القطاع الصحي والمعيشي.

وأوضحت المصادر أن العديد من السكان الذين يعيشون في «عبس» والمناطق المحيطة بها يفتقرون إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك مياه الشرب والغذاء والمأوى والحصول على الرعاية الطبية.

ويتعمد الإهمال الطبي بحق المعتقلين

سلّط تقرير بعنوان «الموت البطيء» أصدرته منظمة «سام للحقوق والحريات»، الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المرضى في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأدانت المنظمة حالات الإهمال الطبي والإساءة المتعمدة التي يتعرض لها مدنيون معتقلون تعسفياً في سجون تابعة للميليشيات.

وأضافت أن الظروف الصحية التي تفرضها ميليشيات الحوثي على المعتقلين في سجونها يمكن وصفها بـ«تنفيذ حكم بالموت البطيء» على هؤلاء السجناء، الذين يعاني بعضهم من أمراض مميتة، ويحرمون من حقهم في الحصول على العلاج. وبحسب التقرير، فإن الكثير من المعتقلين أصيبوا بهذه الأمراض في السجن نتيجة تعرضهم للتعذيب أو بسبب الظروف الصحية الرديئة.

ووثقت المنظمة الحقوقية في تقريرها شهادات لأهالي معتقلين في سجون الميليشيات يعانون بسبب المرض.