وزير: الأكراد يسلمون النفط لبغداد في 2020

بغداد (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إن إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يبدأ تسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بحلول أوائل 2020.

وقال الوزير ثامر الغضبان، في مقابلة تلفزيونية، في وقت متأخر من مساء أمس الأول: «إن النفط سيُسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وكان من المفترض أن تبدأ عمليات التسليم بموجب اتفاق جرى التوصل إليه قبل عامين».

وقال الوزير: «إن حكومة الإقليم تلتزم بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل يومياً إلى شركة سومو، لكي تقوم ببيعها في جيهان بتركيا، والعوائد شأنها شأن الموارد الأخرى، ستذهب إلى الموازنة الاتحادية».

وأضاف أن الإقليم أنتج 440 ألف برميل يومياً الشهر الماضي.

ولطالما كانت صادرات إقليم كردستان من النفط مصدراً للخلاف مع بغداد. وكان الأكراد الذين يسيطرون على خط الأنابيب الوحيد بالعراق الواقع في شمال البلاد، يصدرون النفط على نحو مستقل منذ 2013. واستؤنفت الصادرات من كركوك في 2018، بعد توقف لمدة عام، عقب محاولة لم تُكلل بالنجاح من جانب الإقليم للاستقلال.

واستمرت الصادرات من حقول نفط أصغر تسيطر عليها حكومة الإقليم. وتحسنت العلاقات مع تغيير حكومتي بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان.

وفي إطار ميزانيتي 2018 و2019، اتفق إقليم كردستان على إرسال 250 ألف برميل يومياً إلى السلطات الاتحادية، مقابل سداد بغداد لرواتب الموظفين الحكوميين.

وقال الوزير: «إن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 واضح كل الوضوح بشأن الحقوق والالتزامات على الطرفين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم»، موضحاً أن الأكراد لم يرسلوا أي نفط حتى الآن.

واعتبر أن هذا قد يتغير في 2020، وأنه أبلغ مسؤولين في «سومو» بأن «يهيئوا أنفسهم لتسلم 250 ألف برميل يومياً، اعتباراً من بداية السنة المقبلة، لأن هذا هو ما أفهمه حتى الآن من التفاهمات».

وكشف أن وفداً من وزراء الإقليم من المقرر أن يصل إلى بغداد غداً لمناقشة مواضيع الموازنة.