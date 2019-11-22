حوار «روسي أميركي» حول الوضع في سوريا

موسكو (وكالات)

أكدت روسيا، أمس، وجود حوار مع واشنطن حول سوريا، «رغم الوجود الأميركي غير القانوني» على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن العملية التركية في شمال شرق سوريا ساعدت مئات المسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي على الهروب من السجون.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس: «إن قوات بلاده المنتشرة في سوريا حالت دون تسرب واسع النطاق للإرهابيين» إلى روسيا نفسها.

وأوضح بوتين في كلمة ألقاها أمام اجتماع لمجلس الأمن القومي وبثها التلفزيون الروسي، أن العملية العسكرية الروسية في سوريا «شكلت امتحاناً جدياً» للقوات الروسية التي اجتازت هذه التجربة بنجاح وبسالة ودراية ومهنية عالية، وحالت دون تسرب واسع النطاق للإرهابيين إلى روسيا.

وأبرز حقيقة أن العمليات العسكرية في سوريا «انتهت»، وأن القوات الروسية تستخدم التجارب التي اكتسبتها خلال المعارك هناك في إجراء المناورات العسكرية.

ولفت بوتين إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ القريبة ومتوسطة المدى، فتح الباب أمام احتمال انتشار هذا النوع من الصواريخ، الأمر الذي يساهم في زيادة التوتر في العالم.

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، وجود حوار مع الجانب الأميركي حول سوريا، «رغم وجوده غير القانوني» هناك، مؤكداً أن العملية التركية في شمال شرق سوريا ساعدت مئات المسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي على الهروب من السجون.

وأضاف: «إن هذا الأمر يثير المخاوف بصورة رئيسة من أن مقاتلي تنظيم (داعش) الذين تمكنوا من الهروب قد يسعون إلى استعادة القدرات القتالية للتنظيم الإرهابي».

وقال «سيرومولوتوف»، أمس: «نحافظ على الحوار على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم للوضع في سوريا والقضاء نهائياً على الإرهاب».

وتابع: «هناك سؤال آخر: هل الدول الغربية مستعدة لمثل هذا التعاون؟ لأن التصرفات المدمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة، والتي تغادر ثم تعود لحماية حقول النفط من تنظيم (داعش) الذي هزموه وفقاً لتصريحاتهم، لا تسهم في إيجاد قواسم مشتركة».

وشنت تركيا عملية عسكرية الشهر الماضي على شمال شرق سوريا، بعد انسحاب القوات الأميركية من المنطقة. وقد استهدفت العملية قوات حماية الشعب الكردية، والتي تعدها أنقرة إرهابية.

ووافقت روسيا، الحليف العسكري الرئيس للحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد، على تقاسم السيطرة على جزء من شمال سوريا في محاولة لوقف العملية التركية.

وقد أكد سيرومولوتوف موقف موسكو من ضرورة استعادة وحدة الأراضي السورية.