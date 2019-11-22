الانتفاضة العراقية تهدد مكتسبات إقليم كردستان

دينا محمود (لندن)

مع دخول الاحتجاجات العراقية أسبوعها الثامن، اعتبرت تقارير إعلامية أميركية أن أكراد العراق ربما سيدفعون الثمن الأكثر فداحة، حال إجراء أي تعديلات على الدستور استجابة لمطالبة المتظاهرين، خصوصاً بعد تشكيل لجنة معنية بهذا الملف أواخر الشهر الماضي.

وأكدت التقارير تصاعد مخاوف كبار مسؤولي إقليم كردستان العراق من أن تؤدي مثل هذه التعديلات، إلى المساس بالوضع شبه المستقل الذي يحظى به الإقليم بحسب الدستور، الذي أُقر قبل نحو 15 عاماً وينص على أن البلاد هي «جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية».

وفي تقرير إخباري مطول، أشار موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، إلى أن مكمن التخوف الأكبر لدى أكراد العراق، يتمحور حول المادة 140 من الدستور، التي تتعلق بمصير مدينة كركوك الغنية بالنفط وغيرها من المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد.

وأكد التقرير أن الأكراد يخشون من أن يفضي تعديل هذه المادة وربما غيرها، إلى فقدانهم كثيراً من الامتيازات التي يحظون بها منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، مشيراً إلى أن هذه المخاوف انعكست في تغريدة نشرها مسعود برزاني الرئيس السابق لكردستان العراق، خلال الشهر الجاري.

وحذر برزاني في تغريدته من «أن أية تعديلات دستورية لا بد أن تتفق مع القانون»، قائلاً: «إن إجراء أي تغييرات من هذا القبيل لا يمكن أن يكون على حساب تقويض حقوق الأكراد، وغيرهم من مكونات الشعب العراقي».

وأضاف «أل مونيتور» أن نيجرفان برزاني الرئيس الحالي للإقليم جسّد هذه المخاوف بدوره، في كلمة ألقاها مؤخراً في مدينة أربيل، موضحاً أن مشاعر القلق التي تساور الأكراد العراقيين في هذا الصدد ليست من فراغ.

ونقل التقرير عن مصدر وصفه بالمقرب من «النخبة الحاكمة» في بغداد، قوله: «إن بعض القوى السياسية ربما تدفع باتجاه تعديل الدستور، لإلغاء الطابع الفيدرالي الذي يمنح إقليم كردستان وضعه شبه المستقل في إطار الدولة العراقية».

وأشار المصدر، الذي لم تكشف عن هويته، إلى أن من بين هذه القوى «تحالف الفتح، والذي يقوده الوزير السابق هادي العامري، وهو التكتل الذي يحتل المركز الثاني على قائمة أكبر الكتل في البرلمان العراقي».

ونقل «أل مونيتور» عن المصدر العراقي المطلع تأكيده على أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي «تسعى لإلغاء المادة 140، وإلى منع حكومة إقليم كردستان من إدارة المعابر الحدودية ومن تصدير النفط على نحو مستقل، عبر بند سيدمج في إطار قانون جديد للمحروقات».

وفي المقابل، أكد متحدثون باسم الإقليم في تصريحات نشرها الموقع أن «الحديث عن تعديلات دستورية من هذا القبيل، يبدو ذا طابع سياسي أكثر من كونه استجابة لمطالب المحتجين».

وأعربوا عن إصرارهم على ألا تمس تلك التعديلات، حال إقرارها، بـ«سلطة إقليم كردستان ووضعه المنصوص عليه في الدستور الحالي».

وفي مؤشر على تحسب مسؤولي كردستان العراق للتطورات المحتملة على هذا الصعيد، أفادت مصادر رسمية في أربيل، بأن حكومة الإقليم شكلت لجنة داخلية لدراسة «السيناريوهات المتوقعة» في ضوء استمرار الحراك الاحتجاجي، وعجز مختلف القوى الداخلية عن احتواء غضب المتظاهرين.