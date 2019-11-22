قرقاش: سياسة المحاور أثبتت فشلها

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسات المحاور أثبتت فشلها مراراً وتكراراً في منطقتنا والعالم.

وقال معاليه في حسابه على «تويتر»: «سياسات المحاور أثبتت فشلها مراراً وتكراراً في منطقتنا والعالم، فكيف إذا كانت هذه المحاور معتمدة على العواطف والتمنيات دون حقائق اقتصادية وجغرافية مساندة، الظواهر الإعلامية والعاطفية قصيرة الأمد، ولن تترك أثراً على الحقائق والتوازنات الحقيقية على الأرض».

وفي تغريدة أخرى، قال معاليه: «كل الحديث عن الأخلاق والأعراف والتهدئات الإعلامية سرعان ما تدرك خوائها لأن الطبع يغلب التطبع، والحماقة أعيت من يداويها».

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