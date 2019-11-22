الجيش الليبي يستعيد السيطرة على كوبري السواني

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكدت مصادر عسكرية ليبية استعادة الوحدات التابعة لقوات الجيش السيطرة على منطقة كوبري السواني في ضواحي طرابلس.

وأشارت المصادر لـ«الاتحاد» إلى أن القوات تتقدم في عدة مناطق بضواحي طرابلس ووصلت إلى مشارف حي بوسليم، موضحة أن القوات باتت على مقربة من حي الزهور بعد تأمين وتمشيط منطقة الساعدية في ضواحي طرابلس.

إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي تقدم قواته في عدة محاور بجنوب وغرب طرابلس، مشيراً إلى سقوط قتلى في صفوف الميليشيات ومصادرة عدد من الأسلحة.

وقال المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي، إن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن «اللواء 106 مجحفل» وكتيبة العاديات نجحا في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرملة، وفي مصادرة مدرعة وآلية، وقتل عدد من الأفراد.

وأشار الخرطوش إلى أن كتيبة «طارق بن زياد» وكتيبة «115 مشاة» تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن المدفعية كانت لها الصوت الأبرز في محاور العاصمة، ونجحت في تدمير تمركزات ونقاط الميليشيات جنوب غرب طرابلس.

وأكد أن سلاح الجو الليبي استهدف طائرة للميليشيات المسلحة في محور اليرموك والتي تعد هذه الطائرة الثانية خلال الـ 48 ساعة بعد استهداف طائرة تصوير في محيط مدينة ترهونة في وقت سابق.

في سياق متصل، وصل قائد المناطق العسكرية الجنوبية اللواء أبو القاسم الأبعج إلى مدينة القطرون، وكان في استقباله عدد كبير من أبناء الأجهزة العسكرية والأمنية وأعيان وحكماء المنطقة.

وأكد القائد العسكري الليبي فور وصوله أن هناك برنامجاً متكاملاً لتأمين الجنوب والحدود مع الدول المجاورة وهي السودان وتشاد والنيجر والجزائر.

وخلال لقائه مع أعيان وحكماء التبو بمدينة مرزق، قال إن خطة القيادة العامة للجيش الليبي تتضمن تفعيل الأجهزة الأمنية في المناطق الجنوبية وهي الكفرة، مرزق، أوباري، غات، وبناء مديريات أمن وإدخال الشرطة وتسيير دوريات التأمين.

من جهتها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي تحرك أرتال عسكرية كبيرة من نقاط تمركزاتها إلى مواقع جديدة باتجاه الجنوب، وذلك لتأمين المنطقة والحدود، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، إرسال مجموعات طوارئ إسعافية إلى عدد من المستشفيات العامة في ليبيا، وذلك للاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة بهدف دعم خدمات الإسعاف المقدمة، لافتة إلى أن الخطوة جاءت بالتعاون وبدعم من حكومتي برلين وروما.

بدوره، قال عز الدين المشنون، المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، إن خسائر احتجاز طائرة الشركة الوحيدة في مصراتة منذ أسبوع بلغت مليوني دينار ليبي.

وكان المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية قد أعلن منذ أيام عن احتجاز طائرة الشركة في مطار مصراتة، مشيراً إلى أن الطائرة كانت في رحلة صيانة بمطار مصراتة، قبل أن يتم منعها من الإقلاع بعد انتهاء عمليات الصيانة.

واضطرت إدارة الشركة في طرابلس لاستئجار طائرة من الخطوط التونسية لإعادة المسافرين العالقين في تونس، فيما استأجرت إدارة الخطوط الليبية بالمنطقة الشرقية طائرة من الخطوط الأفريقية لإعادة الليبيين العالقين من مصر والأردن.