مقتل شرطيين و6 عناصر من «داعش» بعمليات قرب الموصل

قتل عنصران من الشرطة العراقية، مساء اليوم الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن «انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام العليل (20 كيلومتراً جنوب الموصل) مساء اليوم، أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ضابط برتبة نقيب بالشرطة بجروح خطيرة».

وعلى صعيد آخر، نفذت خلية «الصقور الاستخبارية»، اليوم، عملية استباقية استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بسلسلة جبال بادوش (25 كيلومتراً شمال غرب الموصل).

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وذكر بيان للخلية أن «قوات في خلية الصقور وفريقها التكتيكي وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت وبعملية استباقية، من قتل ستة من عناصر داعش كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل».

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.