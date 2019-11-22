أسترالي يهاجم محجبة حامل بركلات وحشية ويسقطها على الأرض (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو لكاميرا مراقبة قيام رجل بالاعتداء بوحشية على مسلمة حامل تدعى "رنا الأسمر" داخل مطعم في مدينة سيدني، ووصف الاتحاد الإسلامي بأستراليا الهجوم بأنه معاد للإسلام.



واقترب المهاجم (وهو أسترالي يبلغ من العمر 43 عاما) من طاولة مقهى تجلس عليها ثلاث مسلمات محجبات، وبعد حديث قصير بين المهاجم والحامل بدأ بشكل مفاجئ توجيه لكمات متتالية لها.



واستمر المهاجم في الاعتداء على المسلمة لدرجة أنها سقطت على الأرض ليوجه إليها ركلة على وجهها، قبل أن يتدخل بعض رواد المقهى ليحولوا بينه وبين المعتدى عليها، ونُقلت السيدة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الأسترالية أن المعتدى عليها حامل في أسبوعها 38، وتبلغ من العمر 31 ربيعا. واعتقل الأمن المهاجم بتهمة الاعتداء الجسدي الشديد على الغير، ورفضت السلطات الأمنية الإفراج عنه بكفالة.



دعت المسلمة رنا الأسمر الشعب الأسترالي إلى حماية الأبرياء من الهجمات المتطرفة إثر معاناتها من اعتداء عنصري في مدينة سيدني.



وعبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قالت "رنا"، وهي محجبة، إنّها تعرضت لاعتداء لفظي من قبل، غير أنها لم تكن تتصور أن العنصرية يمكن أن تصل حد الاعتداء الجسدي يوما ما.



وتابعت: "حتى الاعتداء اللفظي كان له أثر شديد علي"، مشيرة إلى أن هذا "التصرف غير صحيح، ويدهشني أن بعض الناس يجدون لأنفسهم الحق في مضايقة الآخرين، وهذا مؤشر على الضعف وانعدام الإنسانية".



ولفتت إلى أن المعتدي لا يعرفها ولا يعرف الإسلام.



وأردفت "لا أريد أن يتعرّض أحد لمثل هذا النوع من الاعتداء، وأتمنى أن يتّحد الناس للدفاع عن بعضهم بعض ضد مثل هذه الهجمات الخسيسة، وأن يجتمعوا من أجل حماية المظلومين".



وأكدت أن مثل هذه الهجمات يجب أن لا تكون نموذجا يحتذى به، ولا ينبغي مواجهتها بصمت.



ومضت تقول: "نحن أمهات وزوجات وأطفال، ونستحق أن نشعر بالأمان حيثما ذهبنا، وأن نكون قادرين على الخروج ليلا دون خوف".



وأضافت: "أنا قلقة من أنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة، فإن أطفالنا سيكبرون في مثل هذه البيئة، يجب على جميع الجماعات الدينية أن تتحد، وأن تظهر روح التضامن التي أبدتها لي من أجل حماية ضحايا الهجمات الدينية الراديكالية في المستقبل".



وتفيد دراسة حديثة لباحثين من جامعة تشارلز ستورت الأسترالية بتصاعد ظاهرة معاداة الإسلام في البلاد، ومن أبرز تجلياتها توجيه اعتداءات وإهانات للمحجبات، وأضافت الدراسة أن 96% من السيدات اللائي بلّغن عن تعرضهن لاعتداءات جسدية وتحرش جنسي من المحجبات.



المصدر: وكالات



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