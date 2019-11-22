بعد إدراجه بقائمة الإرهابيين.. تركيا تعرض 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي لاعتقال دحلان

أعلنت تركيا اليوم أنها ستدرج المسؤول الفلسطيني السابق المقيم في دولة الإمارات محمد دحلان في قائمة الإرهابيين المطلوبين لديها، وعرضت 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه.



وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ذكر في حديث صحفي لصحيفة حرييت التركية أن وزارة الداخلية التركية ستدرج اسم محمد دحلان على قائمة الإرهاب الحمراء التي تتألف من إرهابيين مطلوبين من تركيا. بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"



وأشار إلى أنه سيتم تحديد مكافأة تبلغ قيمتها ما يقارب 700 ألف دولار لمن يساعد في تقديم معلومات تساعد في إلقاء القبض عليه.



وتتهم تركيا دحلان بأنه مرتزق يعمل لحساب دولة الإمارات وبالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد وصفه في مقابلة خاصة مع الجزيرة، بالإرهابي وبالعميل لإسرائيل.



كما اتهم أوغلو دولة الإمارات "بإيواء إرهابي"، وصرح في مقابلته مع الجزيرة "لقد فر (دحلان) إليك لأنه عميل لإسرائيل". كما اتهم الإمارات التي تربطها علاقات متوترة مع تركيا، بمحاولة استبدال دحلان بعباس.



وحكمت محكمة فلسطينية على دحلان (58 عاما) غيابيا بالسجن ثلاث سنوات في عام 2016 بتهمة الفساد، كما أمرته بسداد مبلغ 16 مليون دولار، طبقا لمحاميه.



وكان دحلان قائدا لجهاز الأمن في قطاع غزة، لكنه فقد الغطاء السياسي اللازم بعد أن سيطرت حماس على قواته عام 2007 ما أدى إلى طرد حركة فتح من القطاع.



المصدر: الجزيرة