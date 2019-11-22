سقوط صاروخ في نهر دجلة بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

سقط صاروخ في نهر دجلة، مساء الجمعة، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

واشار بيان مقتضب صارد عن خلية الاعلام الأمني، إلى سقوط صاروخ لم يحدد نوعه حتى الآن في نهر دجلة ببغداد، دون خسائر تذكر.

الى ذلك قال مصدر امني مسؤول، إن صاروخ كاتيوشا انطلق مساء اليوم من خلف كلية السلام باتجاه المنطقة الخضراء، مضيفا انه تم اسقاطه في نهر دجلة قرب السفارة الامريكية.