كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابات برجال الشرطة العراقية في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة العراقية، مساء الجمعة، بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي، إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام العليل جنوب الموصل مساء اليوم، أسفر عن مقتل شرطيين واصابة ضابط برتبة نقيب بالشرطة بجروح خطيرة".

وعلى صعيد آخر نفذت خلية الصقور الاستخبارية اليوم عملية استباقية استهدفت عناصر داعش بسلسلة جبال بادوش شمال غرب الموصل.

وذكر بيان للخلية أن "قوات في خلية الصقور وفريقها التكتيكي وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت وبعملية استباقية، من قتل ستة من عناصر داعش كانوا ينوون شن عمليات ارهابية داخل مدينة الموصل".