كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو لبنان يعيدوا رفع مجسم "شعار الثورة" في بيروت بعد إحراقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المتظاهرون في لبنان، مساء اليوم الجمعة، بإعادة رفع مجسم "شعار الثورة" وسط بيروت، بعد إحراقه فجر اليوم، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان شهود عيان، قد أكدوا على أن هناك ملثمون أشعلوا النار بـ"مجسم الثورة" فى ساحة الشهداء وسط بيروت ولازوا بالفرار، وصنع المتظاهرين مجسما جديدا للثورة فى ساحة الشهداء وسط بيروت.

ومن ناحية أخرى، أفاد الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتى الجمهورية اللبنانية، بأن مناسبة ذكرى استقلال البلاد تأتى هذا العام "وفيها غصة لأن الوطن والدولة ليسا بخير"، لافتاً إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية وصلت إلى مستوى كبير يتسم بالخطورة. كما أشار الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى أن فرحة اللبنانيين باستقلال بلادهم لا تكتمل إلا باستكمال بناء دولة القانون وحسن سير المؤسسات الدستورية والعدالة وحقوق الناس حتى يبقى لبنان. Advertisements وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية، على أن انتفاضة الشباب والشابات فى الميادين والساحات اللبنانية، تعبر عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وإن الشباب اللبنانى تجاوز الحواجز الطائفية والمناطقية؛ ليعبروا عن رأيهم فى مستقبل بلادهم. احتجاجات لبنان هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.