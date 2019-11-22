كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفوضية حقوق الإنسان العراقية: إصابة العشرات بحالات اختناق في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم الجمعة، إصابة العشرات بحالات اختناق بالقرب من جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، "أصيب العشرات بحالات اختناق في صدامات مع قوات الأمن قرب جسر الأحرار، مع استمرار قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة"، مضيفاً إن "قوات الأمن قامت أيضا باعتقال اثنين من المسعفين الطبيين قرب جسر الأحرار دون معرفة الأسباب".