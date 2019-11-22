زوران يؤكد غياب الكرتي عن ديربي كأس محمد السادس

قال الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أن نجم الفريق الأحمر وليد الكرتي، لن يكون جاهزا لمباراة فريقه أمام الرجاء الرياضي، غدا السبت، برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأشار زوران، خلال الندوة الصحافية التي تسبق المواجهة اليوم الجمعة، أن الكرتي لم يتعاف بعد من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وهو ما سيحرمه من خوض مواجهة الغد.

وكان الكرتي، غاب أيضا عن لقاء الذهاب، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، في 2 نونبر الجاري، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء.

وأحرز اسماعيل الحداد هدف التقدم للوداد في الشوط الأول، قبل أن يعدل الكونغولي فابريس نغوما الكفة للنسور الخضر، مستهل الجولة الثانية.

ويحتاج الفريق الأحمر إلى التعادل السلبي في لقاء الغد، الذي سيقام بداية من الساعة السابعة مساء، لبلوغ ربع النهائي، في حين يتوجب على الرجاء الفوز أو التعادل بهدفين فما فوق، إن هو أراد مواصلة رحلته في الكأس العربية.