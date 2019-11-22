بني ملال.. سقوط سقف مسجد على رؤوس المصلين أثناء صلاة الجمعة

تعرض سقف أحد المساجد الى الانهيار على رؤوس المصلين، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابات في صفوف بعض المصلين بمنطقة بين جماعتي فم الجمعة وتانوغة ضواحي إقليم بني ملال.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24″، فقد سقط جزء من سقف احد المساجد، المسمى “زوية أيت الشاوي” والذي سقط فوق رؤوس بعض المصلين، تزامنا مع أداءهم الصلاة.

وأضاف المصدر ذاته، أن 4 مصلين تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إثرها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، ووصفت حالة أحد المصابين منهم بالخطيرة.