شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 3 شرطيين في انفجار عبوة بالموصل والان نبدء بالتفاصيل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط، في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في ناحية حمام العليل، جنوب الموصل، مساء اليوم، أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ضابط برتبة نقيب بالشرطة بجروح خطيرة".

وعلى صعيد آخر نفذت خلية الصقور الاستخبارية اليوم، عملية استباقية استهدفت عناصر داعش بسلسلة جبال بادوش بادوش شمال غرب الموصل.

وذكر بيان للخلية أن "قوات في خلية الصقور وفريقها التكتيكي وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت وبعملية استباقية، من قتل ستة من عناصر داعش كانوا ينوون شن عمليات ارهابية داخل مدينة الموصل".