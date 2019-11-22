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سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، ان "صاروخا سقط قبل قليل في نهر دجلة ببغداد".

 

واضافت ان "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأية خسائر تذكر"، مشيرة الى انه "لم يتم تحديد نوع الصاروخ".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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