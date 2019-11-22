اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن سقوط صاروخ في نهر دجلة ببغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، ان "صاروخا سقط قبل قليل في نهر دجلة ببغداد".
واضافت ان "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأية خسائر تذكر"، مشيرة الى انه "لم يتم تحديد نوع الصاروخ".
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