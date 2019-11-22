الخارجية الألمانية: برلين تستعيد أسرة داعشية من سوريا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/11/22 10:59 م بتوقيت أبوظبي
نساء دواعش في مخيم الهول الواقع تحت سيطرة الأكراد
قال مصدر بالخارجية الألمانية، الجمعة، إن برلين ستعيد من سوريا امرأة ألمانية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وأولادها الثلاثة.
ونقلت صحيفة دير شبيجل الألمانية عن مصدر في الوزارة "اليوم تمكن ثلاثة أولاد ألمان آخرين كانوا محتجزين في شمال سوريا من مغادرة العراق مع والدتهم، حيث سيعودون إلى ألمانيا".
وأوضح المصدر أن الخارجية الألمانية تمكنت بالتعاون مع منظمة إنسانية أمريكية من استرجاع لورا أتش المتحدرة من هيس وأولادها الثلاثة من مخيم الهول شمال سوريا.
ووفق الصحيفة الألمانية فإن هذه المرأة التي فتحت أجهزة الأمن الألمانية تحقيقا بحقها غادرت ضواحي مدينة جيسن مع طفلين في مارس/آذار 2016 إلى سوريا، حيث انضمت إلى التنظيم الإرهابي.
ويأتي ذلك بعد قرار قضائي بهذا المعنى من محكمة في برلين أمرت مطلع الشهر الحالي في قضية أخرى بعودة امرأة عضو في تنظيم داعش مع أولادها الثلاثة من مخيم الهول.
وهذا المخيم الواقع شمال سوريا وتديره وحدات حماية الشعب الكردية مكتظ حاليا وشروط العيش فيه كارثية.
ويستقبل المخيم حاليا أكثر من 70 ألف شخص - سوريون وعراقيون وأيضا فرنسيات وبلجيكيات وألمانيات - يتم احتواء غضبهم ومحاولاتهم المتكررة للفرار بصعوبة كبرى.
ووفقا لأرقام السلطات الأمنية الألمانية هناك حاليا 80 ألمانيا بايعوا تنظيم داعش الإرهابي في مخيمات أو سجون في سوريا.
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