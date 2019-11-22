إقبال كبير على اقتناء جاكيت ولي العهد السعودي.. والهشتاج يتصدر الترند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تصدر هشتاج "جاكيت" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الترند السعودي على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية.



وظهر الأمير محمد بن سلمان، بجاكيت مميز خلال حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا_إي" للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية.

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وكتب عبد العزيز المريسل: آلاف المغردين بدأوا بالبحث عن #جاكيت_ولي_العهد عن طريق الشركة المصنعة في موقعهم الإلكتروني لاقتنائه.

وأضاف: هذا دليل على محبة الشعب لهذا الرجل القيادي المحنك..الله يحفظه ويطول بعمره و يحفظه من كل شر.

وختم تغريدته بالقول: أنا شخصياً طلبت واحدا.

وقام مغردون بالتحري حول نوع الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد في “فورملا إي الدرعية” ، وما أن عثروا عليه حتى نفذت الكمية من المتجر الإلكتروني. ولم يقتصر الأمر على الجاكيت، بل وصل البحث إلى حذائه ونوع نظارته.

وذكر ناشطون أن الجاكيت الذي يرتديه ولي العهد الامير محمد بن سلمان من Barbour بقيمة 800 ريال وهناك تصاميم مشابه له لكن بسعر مخفض.