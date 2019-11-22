اخبار العالم

الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية و الداخلية.

أما الأحد، مشمس يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، في حين الإثنين غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة مع رياح جنوبيّة شرقيّة ناشطة تؤدّي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا