الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية و الداخلية.
أما الأحد، مشمس يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، في حين الإثنين غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة مع رياح جنوبيّة شرقيّة ناشطة تؤدّي إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
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