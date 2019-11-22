قوى الأمن: الاخبار المتناقلة عن عمليات سرقة في بيروت غير صحيحة

افادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأن "وسائل التواصل الإجتماعي تناقلت خبراً عن وقوع ١٨ ​عملية سرقة​ في منطقة ​بيروت​"، مؤكدة ان "هذا الرقم غير صحيح ولم يحصل أي شيء غير اعتيادي يدعو للقلق".

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