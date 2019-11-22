عطالله: فريق الحريري يتجه للقبول بخيارات كان يرفضها في السابق

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ الى ان "المعطيات بين البارحة واليوم تساعد في توضيح الصورة بان فريق رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ يتجه للقبول بخيارات كان يرفضها في السابق".

وفي حديث تلفزيوني رأى عطالله انه "يجب ان نكف عن جلد انفسنا والمسؤولية التي يتحملها فريق الحريري كبيرة جدا".

