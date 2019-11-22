عطالله: فريق الحريري يتجه للقبول بخيارات كان يرفضها في السابق

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله الى ان "المعطيات بين البارحة واليوم تساعد في توضيح الصورة بان فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يتجه للقبول بخيارات كان يرفضها في السابق".
وفي حديث تلفزيوني رأى عطالله انه "يجب ان نكف عن جلد انفسنا والمسؤولية التي يتحملها فريق الحريري كبيرة جدا".
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