فاجعة.. غرق مركب على متنه 16 بحارا بساحل طانطان

في فاجعة حقيقية، غرق حوالي 16 بحارا، اليوم الجمعة، كانوا على متن مركب للصيد الساحلي، بعرض ساحل مدينة طانطان.

وحسب المعطيات الأولية، التي حصل عليها “اليوم 24″ فإن المركب المسمى ” المسناوي ” انطلق من مدينة أكادير، كان على متنه 16 بحارا، غرق في ساحل مدينة طانطان.

وأفادت المصادر ذاتها، أن أغلب البحارة الذين كانوا على متن المركب ينحدرون من منطقة أكادير.

إلى ذلك، لايزال البحث جاريا عن الضحايا، حيث تم انتشال 3 جثث لحد الآن، في فاجعة حقيقية.

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