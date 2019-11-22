“أونسا” تحجز أطنانا من الخضروات المخللة وزيت الزيتون في مستودعات “قذرة”!

حجزت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأطنان من الزيتون، والخضروات المخللة، في مدينة القصر الكبير.

وقال المكتب، اليوم الجمعة، إن عملية الحجز، التي نفذتها مصالح المراقبة التابعة له، تتجاوز الثلاثة أطنان، وتضم الزيتون المخلل، والهريسة، والخضروات المخللة، و200 لتر من زيت الزيتون.

ونشر المكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا تظهر ظروف تخزين زيت الزيتون، وتحضير الخضر المخللة في مستودع بالقصر الكبير، غير مرخص له، حسب ما أكد المكتب ذاته.

يذكر أن الترخيص الصحي وثيقة تمنح من طرف “أونسا”، وتشهد على مماثلة المؤسسة لشروط النظافة والسلامة، عن طريق تنفيذها لمحتوى دليل الممارسة الصحية الجيدة، وتعد كل المقاولات الناشطة في القطاع الغذائي، والأعلاف الخاصة بالماشية، معنية بهذا الترخيص.