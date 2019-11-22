القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أعمال عنف، مساء اليوم الجمعة، تخللها حرق محل تجاري والاعتداء على ممتلكات عامة وأخرى خاصة، وذلك في استمرار لأحداث التي وقعت أمس، وأسفرت عن مقتل شاب في جريمة إطلاق نار.
وفي التفاصيل، جاء أن حريقا شب في محل تجاري خلال أحداث عنف وقعت مساء اليوم، في شارع السلام، في حارة التقوى، وذلك في استمرار لـخلاف بين عائلات متنازعة على قطعة أرض في المدينة.
وشهدت مدينة رهط، أمس، جريمة قتل سقط ضحيتها الشاب عزمي أبو صهيبان (35 عامًا)، وهو أب لثلاثة أطفال، وهو شقيق مهندس بلدية رهط، إبراهيم أبو صهيبان، الذي كان قد تعرض لإطلاق نار يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رهط: إحراق محل تجاري خلال أحداث عنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.