شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يوقّع مشروعًا مؤقتًا للإنفاق الفدرالي والان نبدء بالتفاصيل
وبعد أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك.
ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع الإنفاق الفدراليّ الموقّت، بعد موافقة مجلس الشّيوخ عليه بأغلبيّة 74 صوتًا مقابل 20 .
وكان المشروع قد تمّت أيضًا الموافقة عليه في مجلس النوّاب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192 صوتاً.
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