شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب وزير الاتصالات الإيراني لقطعه الانترنت عن المحتجين والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "إننا نعاقب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي".
وأضاف منوتشين: "المسؤولون الإيرانيون يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".
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