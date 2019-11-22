اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن إلقاء القبض على تسعة عناصر من تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض قضائية القى القبض على ( ٩ ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".



وأضافت أن "أحد الإرهابيين كان يعمل فيما يسمى بالامنية واثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مبينة أنه "تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر لمدينة الموصل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على تسعة دواعش في أيسر الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.