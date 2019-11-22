قضت محكمة استئناف هولندية في مدينة لاهاي، الجمعة، بعدم إلزام هولندا باستعادة أطفال الهولنديات اللاتي انضممن إلى تنظيم "داعش" في سوريا.
وأضافت أن "الحكم بذلك ألغى حكما أصدرته محكمة أدنى درجة".
وكانت المحكمة الأدنى درجة قد قضت في وقت سابق من الشهر الجاري، بضرورة أن تساعد الحكومة بهمة في استعادة 56 طفلا يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات بسوريا؛ وفقا لـ "رويترز".
يذكر أن الوحدات الكردية بسوريا سلمت مؤخرا 14 طفلا من أطفال مقاتلي التنظيم إلى فرنسا وهولندا.
ويدور جدل داخل البلدان الأوروبية حول السماح بعودة عائلات المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش" لبلادهم الأصلية من عدمه.
وفي وقت سابق، قام العراق بتسليم أطفال خلفهم "داعش" الإرهابي، إلى دول أخرى منها روسيا، فقد أفاد المكتب الصحفي التابع لمفوض الرئيس الروسي لشؤون حقوق الطفل، في العاشر من شباط الماضي، بأن طائرة وزارة الطوارئ تصل إلى موسكو من العراق، وعلى متنها 27 طفلاً روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة هولندية: بلادنا ليست ملزمة باستعادة اطفال داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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