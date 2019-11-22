المتحدث باسم عبد المهدي: الصحة لم تسجل حالات وفاة بساحات التظاهرات اليوم

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، ان الصحة لم تسجل حالات وفاة بساحات التظاهرات اليوم.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خلف عبد الكريم قوله ان "عمليات وزارة الصحة لم تسجل وجود حالات وفاة في ساحات التظاهرات هذا اليوم".
واضاف ان "ما ذكر من رويترز بشأن ذلك لا صحة له".
يذكر ان وكالة رويترز الاخبارية نشرت اليوم الجمعة، خبرا تضمن ان القوات الامنية قتلت اربعة متظاهرين في بغداد.
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