عمليات بغداد تعلن تعرض احد منتسبيها الى الحرق بقنبلة مولوتوف

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن تعرض احد منتسبيها الى الحرق بقنبلة مولوتوف. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "أحد المنتسبين تعرض للاحتراق بقنبلة مولوتوف". واضافت ان "محلات المواطنين التجارية بالقرب من غرفة تجارة بغداد تعرضت لمحاولات الحرق".



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