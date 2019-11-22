أعلن القضاء الإيراني، الجمعة، عن إلقاء القبض على 100 من قادة التظاهرات في البلاد.
وأضاف اسماعيلي، أنه "منذ الآن نوعا ما بدأ عمل السلطة القضائية لبحث جذور هذا الموضوع والتصدي لمرتكبي المخالفات والذين أدت ممارساتهم الى زعزعة الامن في مجتمعنا، ودراسة ملفات المعتقلين ومثيري الشغب".
وأكد أن "رئيس السلطة القضائية أوعز بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه الاحداث، والاشراف التام على الملفات، وسيقوم اعضاء هذه اللجنة بتفقد كل المراكز التي حصلت فيها الاعتقالات إثر الاحداث الاخيرة، للتأكد من مراعاة حقوق هؤلاء الاشخاص رغم كل الجرائم التي ارتكبوها".
وتابع اسماعيلي، أنه "تم اجراء عملية غربلة للمعتقلين، وتم الافراج عن عدد كبير منهم، وتم الكشف عن العناصر المأجورة وأعضاء التنظيمات المناوئة والاشرار ومثيري الشغب، وعدد منهم لديهم سوابق وشاركوا في إعداد السلاح والادوات التي استخدمت في إضرام الحرائق خلال اعمال الشغب".
وبين، أنه "وفق التقرير الذي وصلنا من حرس الثورة الاسلامية، انه تم القاء القبض على قرابة 100 من رؤوس مثيري الشغب وقادة الاضطرابات والعناصر الرئيسية فيها على يد الحرس الثوري، وهناك عدد اكبر منهم تم كشفهم والقاء القبض عليهم من قبل وزارة الامن وبعض آخر قيد المراقبة وعلى وشك القاء القبض عليهم"، مبينا ان "عددا كبيرا من المعتقلين مرتبطون بمنظمة المنافقين الارهابية وأنصار النظام الملكي البائد وعدد آخر من المحافظات الحدودية اعضاء في التنظيمات الانفصالية".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الإيراني يعلن القبض على 100 من قادة التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.