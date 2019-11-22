ملف تفاعلي| أثرياء العالم.. صفقة وطلاق يحكمان لعبة الكراسي الموسيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "صفقة وطلاق" غيرا خريطة وترتيب أثرياء العالم في لحظة، إذ نجح الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" العملاقة للبرمجيات في العودة إلى عرش أغنياء العالم متخطيا غريمه التقليدي جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لأمازون.

وهذه هي المرة الأولى منذ عامين التي يستعيد فيها جيتس لقب "أغنى رجل في العالم"، إذ بلغ إجمالي ثروته 110 مليارات دولار، فيما بلغ صافي ثروة بيزوس 108.7 مليار دولار.

أما الصفقة السحرية التي غيرت ترتيب أثرياء الكون فتمت بين "مايكروسوفت" و"البنتاجون"، وأُعلن عنها في 25 أكتوبر/تشرين الأول لتخزين البيانات، قيمتها 10 مليارات دولار، وأدى هذا الإعلان لانخفاض سهم "أمازون" بنحو 2%، في مقابل ارتفاع حصص "مايكروسوفت"، بنسبة 4%.

ولولا الطلاق الذي وقع بين بيزوس وزوجته السابقة ماكينزي لظل منفردا على رأس قمة أثرياء العالم، على خلفية قرارا لمحكمة أمريكية أقرّت اتفاقاً لتسوية طلاق بيزوس من زوجته بعد زواج استمر 25 عاماً، مما مهّد الطريق أمام حصولها على أسهم في "أمازون" بقيمة 38.3 مليار دولار.

ومن خلال الإنفو التفاعلي التالي تعرض لكم "العين الإخبارية" مراحل صعود وهبوط ثروات أغنى أغنياء العالم في لعبة أشبه بالكراسي الموسيقية تحكمها صفقات وعلاقات اجتماعية كالزواج والطلاق.