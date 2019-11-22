مليشيا الحرس الإيراني تعتقل 100 من قادة الاحتجاجات

قال متحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، الجمعة، إن الحرس الثوري احتجز نحو 100 من قادة الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار الوقود.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن إسماعيلي قوله: "تم التعرف على حوالي 100 من القادة والرؤساء والشخصيات الرئيسية للاضطرابات الأخيرة واعتقلهم فيلق الحرس الثوري في أنحاء مختلفة من البلاد".

وفي وقت سابق الجمعة، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آزري جهرمي، على خلفية حجب طهران خدمة الإنترنت.





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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها: "العقوبات جاءت للضغط على إيران بعد أن أغلقت طهران الإنترنت، للمساعدة في خنق الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود".

وأضافت أن وزير الاتصالات الإيراني له دور كبير في حملة الرقابة التي تمارسها طهران إزاء المتظاهرين.

وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أن جهرمي شن حملات منظمة ضد المعارضين منذ توليه المنصب في عام 2017.

وكشفت تقارير غير رسمية أن ضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح، في حين أكدت السلطات الإيرانية اعتقال قرابة ألف شخص على مدار 4 أيام مضت.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها السابع منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.