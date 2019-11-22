مصادر: إقالة أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات السودانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، إحالة الفريق أمن عوض الكريم القرشي نائب مدير المخابرات العامة السودانية للتقاعد وتعيين الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل خلفا له.
وذكرت المصادر أن التغييرات بالمخابرات العامة السودانية كبيرة، وتشمل إحالات للتقاعد، حيث كشفت إحالة أكثر من 60 ضابطا معظمهم مديرو إدارات للتقاعد، بالإضافة إلى نائب مدير المخابرات العامة السودانية الفريق أمن عوض الكريم القرشي.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية) على إسناد مهمة أعمال إصلاح الأجهزة والمؤسسات الأمنية للقوات المسلحة وفق القانون.
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