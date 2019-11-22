محكمة هولندية: الحكومة غير ملزمة باستعادة أطفال الدواعش

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رويترزالجمعة 2019/11/22 08:49 م بتوقيت أبوظبي
أطفال عناصر داعش داخل أحد المخيمات - أرشيفية
قضت محكمة هولندية، الجمعة، بأن الحكومة غير ملزمة بالمساعدة في استعادة أطفال الهولنديات الدواعش، ليلغي بذلك حكما أصدرته محكمة أدني درجة.
وقالت محكمة استئناف في مدينة لاهاي في حيثيات قرارها إن هولندا ليست ملزمة بالمساعدة النشطة في استعادة أطفال الهولنديات اللاتي غادرن البلاد وانضممن إلى تنظيم داعش في سوريا.
وكانت المحكمة الأدنى درجة قد قضت، في وقت سابق من الشهر، الجاري بضرورة أن تساعد الحكومة بهمة في استعادة 56 طفلا يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات بسوريا.
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