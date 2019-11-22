أنقرة تتجه لوضع دحلان على قائمة الإرهاب وترصد 4 ملايين ليرة لمن يقبض عليه

أفاد مصدر مطلع لقناة "TRT" التركية بأن أنقرة ستدرج الفلسطيني ​محمد دحلان​ على قائمتها الحمراء للإرهاب، وسترصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض عليه. وذكر المصدر أن "دحلان لعب دورا كبيرا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في ​تركيا​ عام 2016، واجتمع مع قيادات من تنظيم غولن في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم".

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