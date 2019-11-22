السفير الروسي: ما نراه هو الدور الأميركي التخريبي في لبنان وليس شيئاً آخراً

أكد السفير الروسي في لبنان ​الكسندر زاسبكين​، في حديث تلفزيوني، أن ما "ما نراه هو الدور الأميركي التخريبي في لبنان وليس شيئاً آخراً"، رداً على تصريحات السفير الأميركي السابق في لبنان ​جيفري فيلتمان​.

ولفت زاسبكين إلى أن موسكو تتعاون مع مجموعة الدعم الدولية، ولذلك كان هناك إجماع على تأييد الأمن والإستقرار في لبنان، مشيراً إلى أن سياسية ​العقوبات الأميركية​ هي التي تعتبر عامل الضغط السلبي، على كل ما يجري في البلد من الناحية السياسية والاقتصادية، معتبراً أن هناك قوى خارجية تتخذ من ​الحراك الشعبي​ مطية لتحقيق أجندتها.