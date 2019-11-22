السفير الروسي: ما نراه هو الدور الأميركي التخريبي في لبنان وليس شيئاً آخراً

أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، في حديث تلفزيوني، أن ما "ما نراه هو الدور الأميركي التخريبي في لبنان وليس شيئاً آخراً"، رداً على تصريحات السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان.
ولفت زاسبكين إلى أن موسكو تتعاون مع مجموعة الدعم الدولية، ولذلك كان هناك إجماع على تأييد الأمن والإستقرار في لبنان، مشيراً إلى أن سياسية العقوبات الأميركية هي التي تعتبر عامل الضغط السلبي، على كل ما يجري في البلد من الناحية السياسية والاقتصادية، معتبراً أن هناك قوى خارجية تتخذ من الحراك الشعبي مطية لتحقيق أجندتها.
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