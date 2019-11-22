شهدت ساحة الشهداء استعراضا لمناسبة عيد الاستقلال، أطلق عليه منظموه "العرض المدني"، وشارك فيه 41 فريقا من مناطق مختلفة.
وقدم كل فوج أفكاره بطريقة خاصة، عبر ابتكار شعارات مطلبية مناسبة لفوجه، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي عزفتها احدى الفرق الموسيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر 41 فرقة شاركت في العرض المدني في ساحة الشهداء لمناسبة الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.