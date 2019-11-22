41 فرقة شاركت في العرض المدني في ساحة الشهداء لمناسبة الاستقلال

شهدت ​ساحة الشهداء​ استعراضا لمناسبة ​عيد الاستقلال​، أطلق عليه منظموه "العرض المدني"، وشارك فيه 41 فريقا من مناطق مختلفة. وقدم كل فوج أفكاره بطريقة خاصة، عبر ابتكار شعارات مطلبية مناسبة لفوجه، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي عزفتها احدى الفرق الموسيقية.



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