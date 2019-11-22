النشرة: مسيرة راجلة لمجموعات الحراك بحاصبيا بمناسبة الاستقلال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "مجموعات الحراك في حاصبيا نظمت مسيرة راحلة بمناسبة ​الاستقلال​ وانطلقت من خيمة الاعتصام عند المدخل الغربي في حاصبيا باتجاه باحة السراي الشهابية وسط البلدة ورفع خلالها المشاركون الاعلام اللبنانية مرددين الهتافات والأناشيد الوطنية الحماسية".

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